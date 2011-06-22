Южная железная дорога привлекла у «ВТБ Банка» кредиты на 400 млн. грн.

Южная железная дорога в результате конкурсных торгов отобрала «ВТБ Банк» для предоставления кредитов (4 лота) на общую сумму 400 млн. грн. Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте Государственные закупки.

Средства привлекаются сроком на 3 года и будут использованы для финансирования капитальных инвестиций.

Стоимость обслуживания кредитов составляет 16,5% годовых, 1% - комиссия по кредиту.

Предложение банка акцептировано 17 мая 2011 года, кредитный договор подписан 15 июня т.г.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из крупнейших дорог Украины, расположена на северо-востоке страны. Ее протяженность превышает 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 миллионов человек.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 30,581 млрд. грн., обязательства - 29,991 млрд. грн., уставный капитал - 5,416 млрд. грн., собственный капитал - 3,597 млрд. грн.

"ВТБ Банк" в I квартале 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз - до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».