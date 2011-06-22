ПАО «ВТБ банк» предоставил Дарницкому вагоноремонтному заводу 50 млн. грн. кредита.

Об этом сообщается на сайте Государственных закупок Украины.

Согласно сообщению, кредит взят под 15,25% годовых, дата акцепта - 16 мая. Договор подписан 15 июня т.г.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».

Дарницкий вагоноремонтный завод создан в 1936 году. Основные виды деятельности: ремонт грузовых вагонов, электропоездов, формирование колесных пар, изготовление запасных частей.