«ВТБ Банк» предоставил Дарницкому вагоноремонтному заводу 50 млн. грн. кредита
ПАО «ВТБ банк» предоставил Дарницкому вагоноремонтному заводу 50 млн. грн. кредита.
Об этом сообщается на сайте Государственных закупок Украины.
Согласно сообщению, кредит взят под 15,25% годовых, дата акцепта - 16 мая. Договор подписан 15 июня т.г.
Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.
На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.
«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.
Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».
Дарницкий вагоноремонтный завод создан в 1936 году. Основные виды деятельности: ремонт грузовых вагонов, электропоездов, формирование колесных пар, изготовление запасных частей.