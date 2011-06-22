В Украине начались продажи «ГАЗель Бизнес» с дизельным двигателем Cummins

Группа компаний «АИС» начала официальные продажи коммерческих автомобилей «ГАЗель Бизнес» с турбодизельным двигателем производства компании Cummins (США).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор дистрибьюторской компании «ГАЗ» Группы компаний «АИС» Вадим КОЗЫРЬ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, дизельные двигатели Cummins имеют рабочий объем 2,8 л мощностью 120 л.с., максимальный крутящий момент составляет 297 Нм.

Также он добавил, что новый дизельный двигатель оснащен системой топливоподачи common rail и турбокомпрессором, которые обеспечивают оптимальное сочетание топливной экономичности и тягово-динамических характеристик. Ресурс двигателя до капремонта составляет 500 тыс. км пробега автомобиля.

Напомним, в конструкцию «ГАЗели Бизнес» внесено более 150 производственно-технологических изменений, автомобиль оборудован компонентами ведущих зарубежных производителей. Гарантия на основные узлы и агрегаты «ГАЗели Бизнес» увеличена до двух лет или 100 тыс. км пробега.

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» – один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов. Компания предоставляет полный комплекс сервиса автомобилей, их предпродажную подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажу запчастей.

В Группу компаний «АИС» входят 34 торгово-сервисных предприятий и центров, 44 торговых площадки, 34 СТО; компания «АИС-Автозапчасти» с сетью из 40 магазинов запасных частей и 50 представительств; специализированные автоцентры Citroёn, SsangYong, ГАЗ, Geely, Audi, Chevrolet Niva, Polaris в крупных индустриальных городах Украины и др.