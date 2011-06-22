Король Иордании пригласил украинские компании участвовать в совместных проектах

Король Иордании АБДАЛЛА ІІ пригласил украинские компании принять участие в реализации совместных экономических проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по результатам переговоров с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По словам короля, на сегодня обе страны не полностью реализовали свой потенциал в экономическом сотрудничестве. И есть широкий круг сфер, в которых возможно двустороннее сотрудничество.

«Иордания начала несколько мегапроектов в сфере железнодорожного транспорта, энергетики и в сфере управления водными ресурсами, которые могут быть интересны и для Украины и ее частного сектора», - сказал АБДАЛЛА ІІ.

Он добавил, что пригласил В.ЯНУКОВИЧА посетить Иорданию с визитом.