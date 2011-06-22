ОЖД привлечет у ВТБ Банка и Сбербанка России кредиты на 367,573 млн. грн.

Одесская железная дорога (ОЖД) в результате конкурсных торгов отобрала «ВТБ Банк» и «Дочерний банк Сбербанка России» (оба - Киев) для предоставления кредитов (5 лотов) на общую сумму 367,573 млн. грн. сроком до августа 2012 года.

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, ВТБ Банк готов предоставить ОЖД кредиты (2 лота) на сумму 192,573 млн. грн. стоимость обслуживания которых составит 26,960 млн. грн.

Сбербанк России предоставит кредиты (3 лота) на общую сумму 175 млн. грн., суммарная стоимость обслуживания которых составит 22,750 млн. грн.

Средства планируется использовать «на рефинансирование и пополнение оборотных средств».

Предложение банков акцептировано 20 июня 2011 года, подписание соответствующих договоров должно состояться до 20 июля т.г.

Как сообщалось, 7 июня т.г. ОЖД и ВТБ Банк подписали соглашение о привлечении кредитов (2 лота) на 96,203 млн. грн. на один год для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога (ОЖД) обслуживает юго-западные области Украины. Пролегает по территории шести областей: Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой. Эксплуатационная длина ОЖД достигает 4070 км.

На ОЖД приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины. В регионе Одесской железной дороги расположены большие морские и речные порты, что обеспечивает высокую транспортную нагрузку.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 12,477 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,747 млрд. грн., обязательства – 11,336 млрд. грн., уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,142 млрд. грн.

«Сбербанк России» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль 56,996 млн. грн.