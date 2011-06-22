СК «Брокбизнес» застраховала арендованное имущество МАУ

Страховая компания «Брокбизнес» обеспечила страховой защитой арендованное имущество ЧАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, общая страховая сумма по заключенным договорам страхования составляет свыше 7,6 млн. грн. Общая площадь застрахованной недвижимости составляет более 320 квадратных метров. Срок страхования - один год.

Согласно контрактам, застраховано недвижимое имущество без отделки, только конструктивные элементы по стандартному набору огневых и имущественных рисков: от пожаров (в том числе задымления в результате пожара), стихийных явлений, повреждения водой вследствие аварии канализационных и отопительных систем или действия воды из соседних помещений, взрыва паровых котлов, аппаратов и устройств, которые работают на сжатом воздухе или газе, противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, грабежа, умышленного повреждения, уничтожения застрахованного имущества).

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 42 филиала, и развитую сеть отделений и отделов продаж.

По итогам 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 219 млн. грн., страховые выплаты составили 73,5 млн. грн.

По состоянию на 1 января 2011 года, активы СК «Брокбизнес» составили 215,5 млн. грн., страховые резервы – 98,5 млн. грн., уставный капитал – 51,4 млн. грн.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг-737».