Азаров: нужно существенно активизировать сотрудничество Украины и Иордании

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым существенно активизировать торгово-экономическое сотрудничество Украины и Иордании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с Королем Иордании Абдаллой ІІ.

«Если говорить откровенно, уровень нашего сотрудничества вовсе не отвечает потенциалу, который имеют наши страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что у Украины и Иордании есть возможности углубить сотрудничество в военно-технической сфере, Украина может быть интересным партнером для Иордании как производитель самолетов. Также Н.АЗАРОВ отметил, что Украина может принять активное участие в строительстве железной дороги в Иордании.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что обе стороны должны предпринять меры для активизации работы двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая создана ранее, однако практически не работает.

Н.АЗАРОВ также отметил, что в Украине знают Иорданию, как стабильную и активно развивающуюся в экономическом направлении страну.

«У нас вашу страну знают как образец стабильности и социально-экономического прогресса на территории Ближнего Востока», - сказал Н.АЗАРОВ.