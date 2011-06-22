«Киевстар» подключил Трускавец к широкополосному Интернету

Широкополосный доступ в Интернет («Домашний Интернет») на скорости до 100 Мбит/с на базе технологии FTTB (оптика в дом) от Киевстара стал доступен в г. Трускавец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Трускавец стал 56-м городом в Украине, где был проведен широкополосный Интернет «Киевстар».

К сети доступа в Интернет по технологии FTTB (оптика в дом) от «Киевстар» в Трускавце подключены здания по улицам Сагайдачного, Бориславской, Данилишиных, Дрогобычской, Ивасюка, Ивана Мазепы, Скоропадского, Стебницкой, Василя Стуса, Богдана Хмельницкого. Сейчас жильцы 9,5 тыс. домохозяйств в 90 многоэтажных домах получили возможность пользоваться Интернетом на сверхбыстрой скорости.

Услуги широкополосного Интернета «Киевстар» сегодня доступны жителям 2 млн. 910 тыс. квартир в 28 тыс. домах 56 городов Украины.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

«Киевстар» – лидер на рынке мобильной связи и мобильного Интернета. Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий.

«Beeline-Украина» – опытный участник рынка услуг фиксированной связи для бизнеса и широкополосного доступа на базе FTTB. Бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd. предоставляет телекоммуникационные услуги под брендами «Киевстар», djuice и «Киевстар Бизнес».