СО «Ильичевское» выиграло тендер на страхование рисков «Украэроруха»

Страховое общество «Ильичевское» выиграло тендер, объявленный Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, договора страхования были подписаны 14 июня 2011 г., годовой платеж по ним составляет около 12 млн. грн.

Согласно договору, СО «Ильичевское» будет осуществлять страховую защиту по добровольному страхованию транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте, страхованию гражданской ответственности провайдера обслуживания воздушного движения Украины, обязательному страхованию ответственности эксплуатанта воздушного судна за вред, причиненный третьим лицам, и ответственности воздушного перевозчика за вред, причиненный пассажирам, багажу, добровольному страхованию имущества и добровольному страхованию грузобагажа.

Договор страхования гражданской ответственности провайдера обслуживания воздушного движения Украины был размещен в перестрахование на Лондонском и международном рынках перестрахования представительством Марш Юроп С.А. в Украине, который является одним из самых крупных перестраховочных брокеров. Лидером перестрахования этой программы выступила компания Chartis (Лондон). В перестраховании также принимают участие синдикаты Ллойда – Katlin, XL, Aspen и другие.

Справка УНИАН. СО «Ильичевское» работает на страховом рынке Украины с 2005 года.

Имеет 27 лицензий на осуществление 17 видов добровольного страхования и 10 — обязательного.

Основным акционером страхового общества «Ильичевское» является ЧАО «Ильич-Сталь», входящее в международную горно-металлургическую компанию «Метинвест».

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 г. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, охватывающей пять районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.