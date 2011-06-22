НКРС разработала новые правила телекоммуникационных услуг

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) разработала новые Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, которые прошли этап общественного обсуждения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Доработка НКРС новой редакции Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг (дальше – Правила) вызвана необходимостью учета изменений, которые состоялись в законодательстве Украины со времени принятия в 2005 году действующих в настоящее время Правил. Кроме того, учтены современное состояние и потребности последующего развития рынка телекоммуникаций, возможность внедрения новых услуг и усиления защиты прав потребителей, а также приближение правовых принципов предоставления и получения телекоммуникационных услуг в Украине к требованиям законодательства Европейского Союза.

В частности, с учетом вышеупомянутых обстоятельств теперь изменена структура документа и внесен ряд новых положений. Среди особенностей новой редакции Правил по сравнению с действующими следует выделить обновленный понятийный аппарат (введены определения глобальной телекоммуникационной услуги, местной телефонной сети, идентификационной телекоммуникационной карточки, тарифного плана, злоумышленных вызовов и др.).

Новая редакция Правил предусматривает отказ от деления телекоммуникационных услуг на основные и дополнительные; подлючение ведомственных АТС и АТС потребителей к сетям операторов местной связи, конкретизированы случаи отказа потребителю в заключении договора с оператором и установлен ряд ограничений для операторов, провайдеров телекоммуникаций при заключении договора (например, запрещено предоставлять услуги с дополнительной оплатой без согласия потребителя). Предусмотрено именно операторам предоставить право определять порядок оплаты и форму расчетов за услуги - на условиях предварительной (авансовой) оплаты и/или на условиях постоплаты; конкретизирован порядок предоставления услуг с дополнительной оплатой (информирование, подтверждение согласия.

По-новому в Правилах отображены права, обязанности и ответственность потребителей. Так, значительно расширены права потребителей, в том числе и в случае возвращения неизрасходованных средств. Отдельно предусмотрены меры по защите информации о потребителе, предоставление ему информации относительно телекоммуникационных услуг; порядок сокращения перечня, временного прекращения или прекращения предоставления услуг. Конкретизированы расчеты за телекоммуникационные услуги и предусмотрена защита прав потребителей относительно выбора тарифов, тарифных планов, и тому подобное.

Впервые в Правилах определенно, что использование нумерации местной телефонной сети вне пределов этой сети не относится к общедоступным услугам. В Правилах отображено предоставление возможности вызова служб экстренной помощи и услуги справочных служб. Потребители будут иметь право на доступ к службе телефонной справки оператора, абонентами которого они являются, и к общей голосовой справке.

В НКРС считают, что «позитивными последствиями принятия новой редакции Правил должно стать установление четких, единых и прозрачных правил предоставления всеми субъектами ведения хозяйства телекоммуникационных услуг».

Справка УНИАН. Новая редакция Правил разработана НКРС в соответствии с Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О телекоммуникациях” относительно увеличения перечня услуг” от 1 июля 2010 г. № 2392-VI; Закона Украины “О защите персональных данных” от 1 июня 2010 г. № 2297-VI; Директивы 2002/22/ЕС об универсальных услугах и правах пользователей относительно электронных коммуникационных сетей и услуг; Директивы 2009/136/ЕС о правах потребителей (которой внесены изменения в Директиву 2002/22/ЕС); Директивы 2002/58/ЕС об обработке персональных данных и защите частной информации в сфере электронных коммуникаций.