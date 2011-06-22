Alstom планирует начать производство скоростных поездов в РФ

Французская компания Alstom планирует локализовать производство региональных поездов в России в Демихово, на машиностроительном заводе, который принадлежит ЗАО «Трансмашхолдинг», сообщает «Газета.Ru». .

«Региональные поезда (на основе модели CORADIA) почти точно будут производиться в Демихово», – сказал исполнительный директор Alstom по транспорту в России и СНГ Бернар Гоне. По его словам, в настоящее время стороны также обсуждают возможность локализации производства скоростного поезда Allegro на платформе PENDOLINO.

«Это может быть Тверь или «Метровагонмаш», – предположил Б. Гоне.

Топ-менеджер также сообщил, что выбор завода зависит от возможности создать рядом производство алюминиевых деталей для поездов. В числе партнеров – российская компания «Русал»; однако он не смог уточнить, в какой именно форме возможно это сотрудничество.

Б. Гоне также напомнил, что все проекты Alstom и «Трансмашхолдинг» осуществляют вместе, на производственных площадках российской компании, сообщает