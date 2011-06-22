Latvijas dzelzcels займет в финском банке 18 млн. евро

Латвийская железнодорожная компания Latvijas dzelzcels (LDz) заключила договор с финским банком о займе в ?18 млн, сообщает РЖД-Партнер.

Кредитные средства выданы сроком на 10 лет.

Комментируя сделку, президент LDz Угис Магонис отметил, что компания регулярно обращается к банкам за финансированием инфраструктурных и прочих проектов.

Вышеназванная сумма будет направлена на капитальные ремонты железнодорожных путей и модернизацию объектов главным образом в коридоре Восток – Запад, добавил он.