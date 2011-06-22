Latvijas dzelzcels займет в финском банке 18 млн. евро
22:58, 22 июня 2011Транспорт/Связь
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Латвийская железнодорожная компания Latvijas dzelzcels (LDz) заключила договор с финским банком о займе в ?18 млн, сообщает РЖД-Партнер.
Кредитные средства выданы сроком на 10 лет.
Комментируя сделку, президент LDz Угис Магонис отметил, что компания регулярно обращается к банкам за финансированием инфраструктурных и прочих проектов.
Вышеназванная сумма будет направлена на капитальные ремонты железнодорожных путей и модернизацию объектов главным образом в коридоре Восток – Запад, добавил он.
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