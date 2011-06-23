Во Львове 29-30 июня состоится международный троллейбусный симпозиум

Во Львове 29-30 июня будет проходить троллейбусный симпозиум TROLLEY Marketing Symposium.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, специалисты из Европы и Азии приедут во Львов, чтобы обсудить возможность производства троллейбусов в городе.

«Возможно ли соединить развитие троллейбусного производства с содействием в развитии туристической инфраструктуры, как модернизировать общественный транспорт в странах Центральной Европы - эти вопросы будут рассмотрены во время TROLLEY Marketing Symposium», - сообщили УНИАН организаторы.

На симпозиуме состоится презентация проекта TROLLEY.

«TROLLEY акцентирует свое внимание на общественном транспорте, его развитии и модернизации в странах Центральной Европы. Применяя интегрированный подход, проект сосредоточен на достижении одной главной цели - это рекламирование троллейбусов как экологически самого чистого и экономного транспортного средства для городов и регионов Центральной Европы, со стабильным развитием», - отмечают организаторы симпозиума.

В программе симпозиума, в частности, будут представлены новые троллейбусы к Евро-2012.