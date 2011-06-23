Авиакомпания «Россия» 8 августа откроет новый рейс Санкт-Петербург - Одесса

12:11, 23 июня 2011
Транспорт/Связь
0

Москва. Авиакомпания «Россия» 8 августа откроет новый рейс по маршруту Санкт-Петербург – Одесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«8 августа авиакомпания "Россия" откроет новый рейс по маршруту Санкт-Петербург - Одесса. Единственный ночной перелёт на этой линии будет выполняться по понедельникам в 00:15 вплоть до 5 сентября. В расписании также предусмотрен дневной рейс в понедельник, перелёты во вторник и пятницу», - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter