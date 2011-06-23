Авиакомпания «Россия» 8 августа откроет новый рейс Санкт-Петербург - Одесса
12:11, 23 июня 2011Транспорт/Связь
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Москва. Авиакомпания «Россия» 8 августа откроет новый рейс по маршруту Санкт-Петербург – Одесса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«8 августа авиакомпания "Россия" откроет новый рейс по маршруту Санкт-Петербург - Одесса. Единственный ночной перелёт на этой линии будет выполняться по понедельникам в 00:15 вплоть до 5 сентября. В расписании также предусмотрен дневной рейс в понедельник, перелёты во вторник и пятницу», - говорится в сообщении.
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