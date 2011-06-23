Организованная украинцами группировка хакеров "очистила" банки на 72 млн.долл.

СБУ совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Франции, Германии, Кипра и Латвии прекратила противоправную деятельность международной преступной группировки хакеров, организованной гражданами Украины под прикрытием легальной коммерческой структуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, по их данным, используя специализированный компьютерный вирус Conficer, хакеры получали доступ к счетам в иностранных банковских учреждениях разных стран, снимали с них деньги и переводили в наличные.

Полученные таким способом деньги легализировались путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

По предварительным оценкам, вследствие такой противоправной деятельности клиентам банковских учреждений причинен ущерб на сумму более 72 млн. долл.