Из Винницы открыт чартерный авиарейс в Черногорию

Из винницкого аэропорта «Гавришовка» открыт чартерный авиарейс «Винница - Черногория» (аэропорт Тиват).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор КП «Аеропорт «Винница» Ярослав МАЗУРЕЦ.

Вылет осуществляется каждое воскресенье в 11.00 часов, продолжительность полета составляет полтора часа.

Трансфер «Винница - аэропорт Гавришовка - Винница» осуществляется бесплатно.

Стоимость перелета из Винницы в Черногорию может варьироваться в зависимости от туроператора и условий пребывания в этой стране.

По словам Я. МАЗУРЦА, также сейчас ведутся переговоры относительно открытия регулярных и чартерных авиарейсов в направлении в Стамбул, в Москву и в Израиль.

«Ежегодно около 10 тысяч паломников посещает Украину и это только из Израиля. Около 11 тысяч винничан ежегодно летают в Турцию и Египет. Около 12 тысяч из Хмельницкой области летают в Турцию и Египет. Это потенциальные клиенты, наши пассажиры», - сказал Я.МАЗУРЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Представители аэропорта Лодзь (Польша) с 15 октября 2010 года открыли чартерные авиарейсы «Лодзь-Винница-Лодзь».

Справка УНИАН. Винницкий аэропорт был построен в 1983 году, однако с 1999 года его эксплуатация почти прекратилась. В последние годы осуществлена масштабная реконструкция аэровокзального комплекса (объем инвестиций превысил 8 млн. грн.).

В мае 2008 года Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.

В декабре 2008 года Кабинет министров открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница".