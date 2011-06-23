«Укрзализныця» будет ежегодно экономить 5 млн. грн. за счет электронных документов

«Укрзализныця» рассчитывает экономить только на утилизируемых теперь бланках для оформления грузов около 5 млн. грн. ежегодно за счет перехода на электронный документооборот.

Как напоминает пресс-служба ведомства, с 1 июля государственный железнодорожный монополист «Укрзализныця» осуществит переход с обычного оформления грузовых отправлений на электронный. Железнодорожные грузы внутри Украины будут оформляться уже не путем заполнения многочисленных бланков, а электронным способом, без использования бумажной документации. Над введением безбумажной технологии «Укрзализныця» работала последние месяцы, осуществляя необходимые изменения в работе предприятия.

Электронный документооборот позволит клиентам железных дорог оформлять грузы непосредственно из своего офиса, используя цифровую подпись.

По подсчетам специалистов, в результате время оформления груза сократится в 10 раз. Электронным способом оформляться будут все этапы процесса - от согласования заявки предприятия до момента получения груза.

Как сообщил начальник Главного коммерческого управления "Укрзализныци" Владимир ИВАЩУК, интерес среди клиентов предприятия к новой технологии очень большой - в последнюю неделю до старта системы они предоставляют около 500 заявок на подключение ежедневно. В частности, по данным ведомства, 22 июня к электронной автоматизированной системе «АС Клиент УЗ» было подключено 800 клиентов.

В целом почти 2,5 тысячи клиентов "Укрзализныци" уже подключились к электронной автоматизированной системе.

С 1 июля электронные документы будут использоваться на всех этапах перевозочного процесса по Украине - от согласования заявки до момента получения груза.

Учитывая вышеуказанное, "Укрзализныця" обращается к своим клиентам с просьбой в течение недели пройти все процедуры для перехода на электронный документооборот.

Справка УНИАН. Электронный документооборот, который вводится с 1 июля для перевозки грузов во внутреннем сообщении, будет осуществляться с помощью автоматизированной системы по оформлению и обработке перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины через сеть Интернет - «АС Клиент УЗ».

Для подключения к «АС Клиент УЗ» пользователь должен заполнить электронную заявку на официальном веб-сайте "Укрзализныци".