Глававтотрансинспекция в третьем квартале проверит почти 500 украинских перевозчиков

В третьем квартале Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте проверит правомерность работы 497 лицензиатов, предоставляющих услуги по внутренним и международным перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий План проверок соблюдения лицензиатами Лицензионных условий на III квартал 2011 года утвердила инспекция.

Работники Глававтотрансинспекции будут проверять деятельность субъектов хозяйствования во всех областях государства, Автономной Республике Крым, Киеве и Севастополе.

Напомним, проверка соблюдения лицензиатами Лицензионных условий в III квартале 2011 года будет осуществляться в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и пунктом 2.4 Положения о порядке контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом согласно видам работ, определенных Законом Украины «Об автомобильном транспорте».