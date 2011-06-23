Киевсовет увеличил уставный фонд «Киевавтодора» на 14,3 млн. грн.

Киевсовет увеличил уставный фонд корпорации «Киевавтодор» на 14 млн. 300 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшним решением Киевсовета уставный фонд корпорации увеличен с 817 тыс. 174 грн. до 15 млн. 117 тыс. 174 грн.

Справка УНИАН. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» - главная организация, в ведении которой находятся столичные дороги. В состав корпорации входят 29 предприятий, специализирующихся на строительстве и ремонте дорог, переходов, ограждений, установке дорожных знаков и светофоров, прокладывании линий электропередач и пр. В свою очередь, «Киевавтодор» подчиняется Главному управлению транспорта, связи и информации Киевской городской госадминистрации.