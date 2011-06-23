Киевсовет увеличил уставный фонд «Киевавтодора» на 14,3 млн. грн.
17:58, 23 июня 2011Транспорт/Связь
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Киевсовет увеличил уставный фонд корпорации «Киевавтодор» на 14 млн. 300 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшним решением Киевсовета уставный фонд корпорации увеличен с 817 тыс. 174 грн. до 15 млн. 117 тыс. 174 грн.
Справка УНИАН. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» - главная организация, в ведении которой находятся столичные дороги. В состав корпорации входят 29 предприятий, специализирующихся на строительстве и ремонте дорог, переходов, ограждений, установке дорожных знаков и светофоров, прокладывании линий электропередач и пр. В свою очередь, «Киевавтодор» подчиняется Главному управлению транспорта, связи и информации Киевской городской госадминистрации.
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