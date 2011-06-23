Киевсовет передал «Майстер-авиа» более 15 га земель аэропорта «Жуляны»

Киевсовет передала более 15 га земель аэропорта «Жуляны» ООО «Майстер-авиа».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 80 из 110 депутатов Киевсовета.

Данным решением предусматривается изменить целевое назначение земельных участков общей площадью 15,3771 га на ул. Медовой (аэропорт «Киев-Жуляны»).

Во время обсуждения вопроса депутат из фракции БЮТ Инна НОВАК отметила, что таким образом фактически будут подарены обществу более 15 га земель.

По ее словам, если бы эти земли продавались на аукционе, то в бюджет города поступило бы, как минимум, 500 млн. грн.

В то же время оппоненты отмечали необходимость такого решения с тем, чтобы можно было готовить данный аэропорт к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Киевсовет отказался передавать обществу с ограниченной ответственностью «Майстер-авиа» земельные участки на ул. Медовой (аэропорт «Киев-Жуляны») для строительства и эксплуатации комплекса зданий и сооружений международного аэропорта.

Комментируя такое решение, председатель фракции "БЮТ-Батькивщина" Татьяна МЕЛИХОВА сообщила, что речь идет об изменении целевого назначения территории более 15 га (общая площадь аэропорта 277 га), которая принадлежит аэропорту «Жуляны». По ее убеждению, указанные земли городу стоило бы продать, поскольку речь идет именно об изменении целевого назначения «с гаражного кооператива на строительство капитальных сооружений». По ее оценкам, бюджет столицы при продаже этой земли смог бы получить около 500 млн. грн.

Киевсовет подтвердил в феврале этого года решение о передаче сооружений аэропорта «Жуляны» в аренду на 49 лет победителю проведенного конкурса – ООО «Майстер-авиа».