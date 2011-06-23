ХМТП запустит до конца июня контейнерную линию из Турции на Херсон

Госпредприятие «Херсонский морской торговый порт» планирует запустить до конца июня текущего года контейнерную линию из Турции на Херсон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия со ссылкой на соответствующее заявление начальника ХМТП Сергея ИГНАТЕНКО, итогом работы порта по освоению работы с контейнерами на существующих универсальных мощностях стало привлечение линейного сервиса из Турции на Херсон.

В частности, по расчетам предприятия, объем перевозок будет на уровне 0,4 тыс. TEU в месяц с возможностью увеличения до 0,6 тыс. уже в июле текущего года.

По словам С.ИГНАТЕНКО названный объем - максимум предприятия по переработке контейнерного потока на сегодня.

Руководство ХМТП рассчитывает, что уже зимой текущего года к турецкой линии присоединится украинская контейнерная линия «Таврия Лайн», которая является инициатором контейнерных перевозок в сообщении река-море по Днепру на Днепропетровск.

«Турецкая линия - первая ласточка, далее надеемся привлечь внимание линий, работающих через основные контейнерных порты Украины. При этом мы, конечно, отдаем себе отчет, что ни в коей мере не являемся конкурентами Одессе и Ильичевску. Однако важно, что на наш порт будут не факультативные заходы, а регулярный сервис. Грузовую базу составят главным образом китайские товары, с перевалкой в Турции на фидерные суда направлением на Херсон. Обратную загрузку составят порожние контейнеры», - сообщил С.ИГНАТЕНКО.

По его словам, сейчас идет подготовка порта к работе с контейнерными потоками. В частности, перевалка 20-ти и 40-футовых контейнеров будет производиться универсальными кранами с использованием спредеров. Помимо перегрузочного оборудования, также перепрофилирован грузовой район, подготовлена площадка для контейнеров, выделены безопасные проезды.

Также по словам начальника ХМТП порт имеет проект создания контейнерных мощностей на левом берегу Днепра , который на предприятии считают ключевым для развития порта. Новый контейнерный терминал будет ориентирован на перевозку в сообщении река-море – по сути, это будет узел дистрибуции для контейнерных грузопотоков, предназначенных основным центрам Украины, с охватом таких городов, как Днепропетровск, Запорожье, Никополь, Кривой Рог.

Напомним, с осени 2010 года ХМТП начал активную работу по обработке контейнерных грузов.

В рамках Генеральной схемы развития ХМТП до 2015 года предусматривается увеличения обработки грузов до 7 млн. т в год. Генеральная схема предусматривает строительство новых терминалов на левом берегу Днепра в заводях №1, 2 порту. Именно туда будут перенесены насыпные и навалочные грузы.

На левобережье появится крытый механизированный комплекс по переработке минудобрений мощностью 350 тысяч тонн на год. Будут построены терминал для лесных грузов мощностью до 160 тысяч тонн на год, а также контейнерный терминал мощностью 22 тысячи TEU в год. Кроме того – терминал по перегрузке биоэтанола мощностью 30 тысяч тонн.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт занимается перевалкой генеральных, навалочных и насыпных грузов. Более 40% из них – минеральные удобрения и химические грузы, еще 40% занимает перевалка зерновых. Проектная мощность порта – 4 млн. т грузов в год.