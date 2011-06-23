В Запорожской области объем грузоперевозок увеличился на 7,8%

Транспортные предприятия Запорожской области в январе-мае 2011 года осуществили перевозку 6,8 млн. тонн грузов.

Как сообщили УНИАН в главном управлении статистики в Запорожской области, это на 7,8% больше соответствующего показателя января-мая 2010 года.

Общее увеличение объемов перевозки грузов, по данным ГУ статистики Запорожского региона, обеспечено в первую очередь, за счет увеличения перевозки грузов водным транспортом.

«В январе-мае 2011г. перевозка грузов речным и морским транспортом увеличилась по сравнению с январем- маем 2010г. в 14,4 раза, - до 54,8 тыс. тонн, а грузооборот - в 59,2 раза до 2041,4 тыс. т/км», - сообщили в главном управлении статистики в Запорожской области.

Увеличилась также отправка грузов авиационным транспортом: в январе-мае 2011 г. перевезено 231,6 тонн грузов, что в 1,7 раза больше объема января-мая 2010г, при этом грузооборот авиационного транспорта составил 813,7 тыс.т.км, что на 23% больше показателя 5 месяцев 2010 года.

На 11% также увеличилась отправка грузов железнодорожным транспортом.

В то же время, по данным ГУ статистики в Запорожской области, объемы перевозки грузов автомобильным транспортом сократились на 10,9%.

«Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-май 2011г. перевезено 1 055,3 тыс.тонн грузов, что по сравнению с январем-маем 2010г. меньше на 10,4%. Выполнен грузооборот в объеме 292,3 млн.т.км, что на 19,2% меньше», констатировали в управлении статистики.