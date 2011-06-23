В Сумской области объем грузоперевозок вырос на 4,2%

В Сумской области в январе-мае 2011 года транспортными предприятиями перевезено 1 652,7 тыс. тонн грузов, что на 4,2% больше, чем за январь-май 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

При этом за январь-май 2011г. грузооборот увеличился на 25,1% и составил 5245,7 млн. т.км.

В частности, железнодорожным транспортом перевезено 957,5 тыс. т грузов, что составляет 95,0% к январю-маю 2010г. Грузооборот при этом вырос на 25,0% и составил 5076,4 млн. т.км. Среди номенклатурных групп грузов железнодорожным транспортом отправлено лесных грузов - 295,5 тыс. т, зерна и продуктов перемола - 243,9 тыс. т, химических и минеральных удобрений - 173,7 тыс. т, утиля черных металлов - 80,9 тыс. т, строительных материалов - 33,4 тыс. т, нефти и нефтепродуктов - 24,6 тыс. т. Против января-мая 2010г. отправка химических и минеральных удобрений увеличилось в 4,1 раза, лесных грузов - на 38,5%, черных металлов - на 12,5% и лома черных металлов - на 11,7%.

Предприятиями автотранспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, за январь-май 2011г. перевезено 695,2 тыс. т грузов, что на 20,2% больше января-мая 2010г. Объем выполненного грузооборота вырос на 27,2%, что обусловлено увеличением расстояния доставок грузов в международном сообщении, и составил 169,3 млн. т.км.