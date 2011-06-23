В Сумской области объем пассажирских перевозок сократился на 7,2%

В Сумской области в январе-мае 2011 года пассажирским транспортом перевезено 53 млн. 317,2 тыс. пассажиров, что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

При этом в январе-мае пассажирооборот увеличился на 1,7% до 1 631,7 млн. пас. км.

Железнодорожным транспортом за январь-май 2011г. отправлено 7 млн. 241,1 тыс. пассажиров, что на 2,6% меньше объемов соответствующего периода прошлого года. Услугами автомобильного транспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, воспользовались 35 млн. 960,2 тыс. пассажиров, что на 7,9% меньше, чем за январь-май 2010г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,1%.

Троллейбусным и трамвайным горэлектротранспортом за январь-май 2011 г. перевезено 10 млн. 115,9 тыс. пассажиров, из них 3 млн. 306,5 тыс. пассажиров - с платным проездом, что соответственно составляет 92,0% и 87,8% объемов января-мая 2010 г.