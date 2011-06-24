Доходы предприятий почты и связи Винницкой области выросли на 5%

Общий объем доходов предприятий почты и связи Винницкой области за январь-май 2011 года составил 695,7 млн. грн., что на 5,07%, или на 33,6 млн. грн. больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщило Главное управление статистики в Винницкой области.

По сообщению, населению предоставлены услуги почты и связи на сумму 114,2 млн. грн., что на 3,54%, или 3,9 млн. грн. больше суммы полученных доходов за январь-май 2010 года.

Наибольшая часть этих поступлений - это доходы от предоставления услуг мобильной связи, которые за январь-апрель 2011 года составили 542,6 млн. грн., компьютерной связи – 39,3 млн. грн.; плата за городские телефонные услуги – 35,7 млн. грн., услуги почты– 40,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, объем доходов, которые получили предприятия почты и связи Винницкой области за январь-апрель 2011 года составлял 547 млн. грн., что на 4,2%, или на 22 млн. грн., больше, чем за соответствующий период 2010 года.