В Киевском метро не эксплуатируются технически неисправные поезда - начальник КП

Начальник КП "Киевский метрополитен" Владимир ФЕДОРЕНКО заявляет, что в столичном метро не эксплуатируются технически неисправные поезда.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении В.ФЕДОРЕНКО.

"На данное время Киевским метрополитеном эксплуатируется 758 вагонов. Год выпуска самых старых вагонов – 1964 и таких в метрополитене всего 3 вагона. 268 вагонов превысили установленный срок эксплуатации – 31 год, но всем им своевременно проведено техническое обследование и экспертиза, на основании которой государственным предприятием "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения" выдано решение на продление срока эксплуатации", - заявил В.ФЕДОРЕНКО.

По его словам, восстановление подвижного состава в метрополитене и его осмотр и ремонт осуществляются с учетом фактических межремонтных пробегов в соответствии с системой планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта электроподвижного состава метрополитена, а также другими нормативными документами, на основе которых разработаны месячные и годовые графики осмотра и ремонта подвижного состава.

В заявлении также сообщается, что ежегодно только на ремонт и техническое обслуживание вагонов метрополитен тратит 180 млн. грн. Стоимость капитального ремонта одного вагона составляет 1 млн. 200 тыс. грн. Сейчас на Вагоноремонтном заводе метрополитена в ремонте находится 12 вагонов, из них 5 – в капитальном ремонте, остальные – в текущем ремонте. С начала 2011 года отремонтировано 82 вагона, из которого 28 вагонам выполнен капитальный ремонт, 54 вагонам – текущий ремонт.

"Несмотря на тщательный контроль специалистами метрополитена технического состояния подвижного состава, время от времени возникают нештатные ситуации, которые приводят, к сожалению, к нарушению движения поездов. Однако персонал метрополитена предпринимает все возможные меры для их предупреждения, а если неисправность возникла - для скорейшего возобновления нормальной работы метрополитена", - подчеркивает В.ФЕДОРЕНКО.

По его словам, метрополитен реально страдает от острого недостатка ресурсов для восстановления его технического состояния. "Мы хорошо видим и знаем, что нужно сделать для того, чтобы метрополитен выглядел значительно лучше и работал без сбоев. Но наше предприятие уже длительное время работает в условиях, когда доходы от перевозок фактически покрывают немногим более половины нормативных потребностей, когда тариф на перевозку установлен ниже уровня, предусмотренного государственными нормативными документами. К тому же, по решению государственной власти, коллектив метрополитена вынужден перевозить бесплатно 30% льготных категорий пассажиров. За эту выполненную трудовым коллективом метрополитена работу ему компенсируется менее половины затрат и то по заниженному тарифу", - подчеркнул руководитель метрополитена.

В.ФЕДОРЕНКО считает необоснованной критику в адрес Киевского метро.

"С начала 2011 года от контролирующих органов уже поступило более 500 запросов, на которые высококвалифицированные специалисты вынуждены готовить обстоятельные ответы, и именно вопросы аренды и рекламы были проверены десятки раз и самым тщательным образом. Утверждать, как это делают некоторые средства массовой информации, что в Киевском метро можно погибнуть в любую секунду - по меньшей мере, безосновательно и провокационно. За всю историю существования Киевского метрополитена по вине предприятия, в частности, и из-за технических неполадок на подвижном составе, не погиб ни один пассажир", - заявил В.ФЕДОРЕНКО.