«Укрзализныця» запустила рельсовый автобус на участке Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН и глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

Маршрут рельсового автобуса объединит областные центры – Винницу и Хмельницкий, при этом будет также следовать и до города-курорта Хмельник.

Кроме того, рейсы автобуса дадут возможность осуществлять поездки на участках Гречаны-Шепетовка, Староконстантинов-Калиновка, Гречаны-Винница, Гречаны-Хмельник.

Как отмечают в «Укрзализныце», стоимость билета от Винницы до Хмельницкого составляет 15,69 грн., в то время как стоимость аналогичной поездки в маршрутном такси составляет 35 грн.

Первыми пассажирами рельсового автобуса стали ученики Казатинского высшего профессионального училища железнодорожного транспорта.

По данным «Укрзализныци», благодаря пуску данного рельсового автобуса железная дорога снизит свои эксплуатационные затраты в среднем на 8,9 млн. грн. в год.

Справка УНИАН. Рельсовый автобус серии 630М, производства Польши, состоит из двух вагонов, изготовленные с использованием энергосберегающих технологий.

Автобус оборудован надежной системой безопасности, системой кондиционирования и рассчитан на перевозку 308 пассажиров с маршрутной скоростью 120 км в час.