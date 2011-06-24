Объем рекламных услуг в Украине увеличился на 60% - до 3 млрд.грн.

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине январе-мае увеличился на 60,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 3 млрд. 146,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в мае объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) увеличился на 78,8%, по сравнению с маем 2010 года, до 806,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 26,5%, по сравнению с 2009 годом, до 5 млрд. 494,4 млн. грн.