С 2012 года Россия ограничит эксплуатацию самолетов Ту-134, Ан-24 и Як-40

Москва. С 2012 года в Российской Федерации ограничивается эксплуатация самолетов Ту-134, Ан-24 и Як-40.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса РФ, об этом шла речь на совещании, на котором обсуждались вопросы, связанные с выполнением поручения президента РФ Дмитрия Медведева по выводу самолетов Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

«На совещании было подчеркнуто, что требования Федеральных авиационных правил, в соответствии с которыми с 1 января 2012 г. будет запрещена эксплуатация самолетов с газотурбинными двигателями, масса которых превышает 5 700 кг, или на борту которых разрешен провоз более 9 чел. (Ту-134, Ан-24, ЯК-40 и др.), не оборудованных системой предупреждения о близости земли, имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета, вступят в действие в указанный срок», - говорится в сообщении. В связи с этим Минтранс РФ поручил Росавиации направить авиакомпаниям директиву о прекращении продаж авиабилетов на рейсы, выполняемые на указанных воздушных судах, не оборудованных такой системой.

На совещании также отмечалось, что в настоящее время общая численность парка самолетов типа Ту-134 в России составляет 179 воздушных судов (ВС), из которых эксплуатируется только 90 ВС, в том числе 28 – в компании «ЮТэйр-Экспресс». Минтрансом России совместно с Росавиацией прорабатывается график вывода самолетов Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.

По итогам совещания было принято решение направить в Минпромторг России и КБ ОАО «Туполев» обращение с предложением о прекращении процедур увеличения ресурсов и продления сроков службы воздушных судов типа Ту-134, эксплуатирующихся на регулярных авиалиниях. Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 июня, российский президент Д. МЕДВЕДЕВ дал поручение Минтрансу проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации с регулярных рейсов со следующего года. При этом он подчеркнул, что это решение не вызвано авиакатастрофой в Карелии.

Напомним, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 7 - пострадали. Среди погибших - двое граждан Украины.