КРУ при аудите «Аэропорта Хмельницкий» выявило потерь на 2,2 млн. грн

Специалисты Контрольно-ревизионного управления в Хмельницкой области провели финансовый аудит деятельности коммунального предприятия Хмельницкого областного совета «Аэропорт Хмельницкий» за период 2008-2010 гг. и обнаружили потери финансовых и материальных ресурсов на общую сумму 2,2 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ведомства, зафиксировано упущенных прибылей на сумму 1,5 млн. грн. и расходов вследствие неэффективных управленческих действий на сумму 768,8 тыс. грн.

Аудиторы также выявили, что отсутствие контроля за использованием бюджетных средств со стороны владельца на проведение подрядных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома фактически привело к незаконному их использованию в размере 216,6 тыс. грн., т.е. более 25% от выделенных средств из областного бюджета на реконструкцию (всего выделялось 849,3 тыс. грн.).

Кроме того, бездеятельность должностных лиц «Аэропорта Хмельницкий» вызвала неэффективное и незаконное использование средств на заработную плату в размере более 260 тыс. грн., что привело к созданию одной из крупнейших среди предприятий области задолженности по ее выплате.

В настоящее время Хмельницкой транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя аэропорта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.