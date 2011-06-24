«Укрзализныця» выделит специальные кассы для выкупа электронных билетов, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

Не смотря на то, что сегодня билеты, оформленные через Интернет, можно приобрести в любой кассе "Укрзализныци" вне очереди, железнодорожники решили не создавать проблемных ситуаций среди пассажиров.

В частности, специализированные кассы будут открыты на вокзалах Одесса-Главная, Херсон, Николаев, Жмеринка, Винница, Хмельницкий, Харьков-Пассажирский и Харьков-Левада, Донецк, Луганск, Полтава Южная, Сумы и др. На станции Киев-Пассажирский такие кассы откроются на центральном и Южном вокзалах.