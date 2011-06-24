УЗ начала разработку ипотечной программы для своих работников - Козак

«Укрзализныця» начала разработку ипотечной программы для своих работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам гендиректор «Укрзалызныци» Владимир КОЗАК после торжественной церемонии по случаю ввода в эксплуатацию первой очереди 90-квартирного дома для работников Юго-Западной железной дороги в городе Казатин.

«В этом году будет еще три дома, и на следующий год мы выстраиваем программу, смотрим, где у нас на дорогах не обеспечены жильем кадры, в первую очередь квалификационные, и в следующем году программа жилья будет идти через ипотеку, чтобы часть нагрузки ипотеки «Укрзализныця» взяла на себя», - отметил В.КОЗАК.

По его словам, в этом году жилье получат около 140 семей.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ отметил, что здесь применим ряд возможностей.

«Для высококвалифицированных специалистов мы можем разные модели разработать: заплатить проценты, внести первый взнос и прочее», - сказал он.

Как добавил В.КОЗАК, в 2010 году возобновилась программа жилищного строительства на железных дорогах, которая была приостановлена из-за отсутствия финансирования с ноября 2005 года.

В частности, по заданию «Укрзализныци» Юго-Западная железная дорога возобновила строительство жилищного дома в Казатине.

Строительство второй очереди этого дома запланировано завершить в 2012 году.