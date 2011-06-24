"Укрзализныця" внедрит Программу обеспечения жильем квалифицированных работников

В следующем году «Укрзализныця» намерена внедрить Программу обеспечения жильем квалифицированных работников отрасли. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил гендиректор ведомства сегодня в Казатине. «Сейчас рассматриваются различные ее варианты, в частности с созданием льготных ипотечных программ для железнодорожников. При этом Укрзализныця возьмет на себя часть компенсации стоимости жилья », - сказал он.

24 июня в городе Казатине (Винницкая обл.) была сдана в эксплуатацию первая очередь жилого дома-долгостроя по улице Победы. В нем поселятся 45 семей работников железной дороги, состоявших на квартирном учете.

Ордера новоселам вручили вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, генеральный директор "Укрзализныци" Владимир Козак, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин и представители местных властей.

Как сообщил В. Козак, в текущем году будут сданы еще три дома для железнодорожников на 140 квартир.