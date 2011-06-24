Колесников не видит необходимости в «евроколеи» от Львова до границы с Польшей

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ пока не видит необходимости в строительстве «евроколеи» (узкая колея, которая используется в Европе, шириной 1435 мм) от Львова до границы с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после запуска рельсового автобуса Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

«Нет никакого смысла и никакой логики (в строительстве – УНИАН). Есть испанская технология, которая позволяет иметь состав, который при скорости до 20 км в час на протяжении одного километра перейдет с широкой колеи на узкую и наоборот», - отметил Б. КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, при появлении соответствующего пассажиропотока можно будет думать о покупке таких составов.

«Если у нас есть поток на Варшаву, Берлин, Будапешт, мы будем покупать такие составы. Надо, чтобы украинцы больше зарабатывали и создавали такой поток», - сказал вице-премьер.

Справка УНИАН. На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в Украине, России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм.