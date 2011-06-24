Колесников поручил УЗ рассмотреть возможность производства рельсовых автобусов в Украине

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ поручил «Укрзализныце» рассмотреть возможность производства рельсовых автобусов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня после запуска рельсового автобуса Шепетовка-Хмельницкий-Винница.

«Думаю, мы купим лицензию на производство, и украинские заводы со временем будут производить такие поезда для связи с малонаселенными территориями в областях», - отметил он.

По его словам, годовая потребность в рельсовых автобусах составляет 10-12 штук.

В свою очередь генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что для освоения данного производства необходимо заинтересовать машиностроителей.

«Вот Борис Викторович (КОЛЕСНИКОВ – УНИАН) дал задание, чтобы мы нашли предприятие, которое возьмется, и оказали ему совместную помощь и в работе, и в сертификации, и в испытаниях», - сказал он.

Напомним, в Украине на железных дорогах сейчас курсирует до 20 рельсовых автобусов. Их задействуют на малодеятельных участках с небольшим пассажиропотоком.