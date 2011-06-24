«Укрзализныця» в этом году вложит в реконструкцию Казатинского вокзального комплекса 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«В текущем году уже освоено 3 млн. 231 тыс. грн.», - сказал он.

Параллельно начата работа второй очереди реконструкции. Общий объем инвестиций на обновление вокзала планируется довести до 10 млн. грн.

Реконструкцию проводит строительно-монтажное эксплуатационное управление №2 Юго-Западной железной дороги.

Сегодня с ходом строительства ознакомились вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, гендиректор «Укрзализныци» В.КОЗАК, начальник ЮЗЖД Алексей КРИВОПИШИН.

Справка УНИАН. Вокзал станции «Казатин» возведен в 1889 году и был признан одним из лучших вокзалов Российской империи.

В 1987 году он приобрел статус памятника архитектуры.

В прошлом году вокзалу исполнилось 120 лет.

В рамках первой очереди реконструкции капитально отремонтированы зал ожидания, помещение касс, полностью обновлен фасад здания со стороны Привокзальной площади, заменены внешние и внутренние инженерные сети, проведен капремонт путей и реконструкция платформ.