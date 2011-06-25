УЗ завершила все процедуры для ввода электронного документооборота

“Укрзализныця” завершила все необходимые юридические процедуры, связанные с введением в действие электронного документооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, 24 июня 2011 г. прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты», которым вносятся все необходимые изменения в действующую нормативно-правовую базу для электронного документооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом.

В частности, утверждены формы электронных документов и легализовано право наложения электронной цифровой подписи при осуществлении грузоперевозок.

Приказ принят во исполнение Плана мероприятий по внедрению электронного документооборота, связанного с перевозкой грузов железнодорожным транспортом, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 16.12.2009 г. №1557-р, и в целях внедрения электронного документооборота, связанного с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

Таким образом, Государственная администрация железнодорожного транспорта выполнила все необходимые юридические процедуры для полноценного начала работы своих клиентов с 1 июля в системе отправления и приема грузы с помощью безбумажных электронных технологий, отмечают в ведомстве.