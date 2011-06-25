Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) планирует сократить объем осматриваемых грузов до европейского уровня в 10%.

Об этого глава ГТСУ Игорь КАЛЕТНИК заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Так, в 2009 году при таможенном оформлении досматривалось 69% грузов, а за пять месяцев 2011-го - всего лишь 23%. Но и это еще много. Чтобы отвечать в этом плане стандартам Евросоюза, мы предполагаем сократить этот показатель до 10%», - сказал И.КАЛЕТНИК.

По его словам, это станет возможно благодаря усилению аналитической работы и тесному взаимодействию с предпринимательскими объединениями, с добросовестными налогоплательщиками, которые достойны находиться в "белом" списке импортеров.

Среди прочего, И.КАЛЕТНИК отметил, что значительная часть товаров всемирно известных марок в украинской торговле является не контрабандой, а низкокачественной подделкой, производимой непосредственно на территории Украины.