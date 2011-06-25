На ДЖД простаивают свыше 2 тыс. грузовых вагонов в сутки

Общие потери перевозочного ресурса Донецкой железной дороги (ДЖД) из-за несоблюдения промышленниками Донбасса норм простоя вагонов превышают 2000 грузовых вагонов в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Как отмечается в сообщении, Донецкая железная дорога с каждым месяцем наращивает объемные показатели по перевозке грузов. Сегодня среднесуточная погрузка составляет 415 тысяч тонн, или 6500 грузовых вагонов, и наблюдается тенденция к росту. В условиях ограниченного количества грузовых вагонов увеличивать объемы перевозок можно только благодаря ускорению оборота вагонов, сокращению времени под погрузкой и выгрузкой, уменьшению количества ремонтов.

По данным ДЖД, анализ пользования вагонами свидетельствует об угрожающей тенденции увеличения времени простоя под грузовыми операциями на подъездных путях промышленных предприятий. Некоторые предприятия держат вагон до четырех суток. Среднее время пользования вагонами за 5 месяцев 2011 года увеличилось на 0,43 часа, или на 1,6% к соответствующему периоду прошлого года. Срывы выгрузки по предприятиям, которые обслуживает Донецкая железная дорога, за 5 месяцев 2011 года составляют 293 тыс. 911 вагонов, или 1946 вагонов в среднем в сутки. Это на 4329 вагонов больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, по предприятиям, которые подчинены Министерству промышленной политики, срывы выгрузки за январь-май составили 119 тыс. 696 вагонов, в среднем за сутки - 793.

Основные предприятия, которые превышают расчетные нормы нахождения вагонов на подъездных путях под выгрузкой за указанный период: «Донецксталь» - 42 837 вагонов (в среднем в сутки 284 вагона), «Азовсталь» - 1 024 (68), комбинат им. Ильича – 5 438 (36), «Авдеевский коксохимзавод» - 18 295 (121), «Алчевский металлургический комбинат» - 14 923 (99), «Стахановский ферросплавный завод» - 7796 (52).

Как отмечают на дороге, практически все предприятия горно-металлургического комплекса не выполняют технологические нормы на грузовые операции, установленные едиными технологическими процессами работы подъездных путей и станций примыкания. Например, в мае наихудшая ситуация с использованием подвижного состава отмечалась на комбинате им. Ильича - при норме 29,2 часа вагон находится в обороте 55,71 часа; «Авдеевский коксохимзавод» - 8 часов (норма) против 36,15 часа (фактически); «Донецксталь» - 24 и 47,04; «Азовсталь» - 19, 2 и 55,59; «Енакиевский коксомихпром» - 11,47 и 38,17 соответственно.

Как напоминают на ДЖД, длительные простои являются серьезным препятствием для роста объемов перевозок, причем в большинстве случаев сами клиенты становятся заложниками ситуации. Количество грузовых вагонов ограничено, и если предприятие вовремя не возвращает подвижной состав, это приводит к сбоям в перевозочном процессе и нехватке вагонов для других предприятий.