Болельщики будут ездить на скоростных поездах и… рельсовых автобусах

Болельщики, приехавшие в Украину на Евро-2012, увидят украинскую железку изменившейся. Их встретят современные терминалы вокзалов с широкополосными плазменными мониторами, вежливые проводники, разговаривающие на неплохом английском, и, самое главное, увезут современные скоростные поезда, способные разгоняться до 160 км/час .

Рельсовый автобус в запасе

Как сообщил заместитель гендиректора «Укрзализныци» Леонид Лобойко, 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов производства «Hyundai Rotem» поступят в Украину еще до начала Евро-2012 (еще 4 — после чемпионата). Они будут задействованы на направлениях Киев-Львов, Киев-Харьков (через Полтаву) и Киев-Донецк (через Полтаву). "Разработка их интерьера и экстерьера уже закончена. Каждый поезд вместимостью 579 мест состоит из 9 вагонов. Корпорация работает с опережением заявленных сроков. В январе-феврале следующего года новая техника пройдет испытания на заводе в Корее, а в апреле-мае приемочные испытания будут осуществляться на Южной железной дороге ", - сказал он. Первый поезд должен поступить в Украину уже в конце февраля-начале марта будущего года.

Для запуска скоростного движения «Укрзализныця» сейчас усиленно модернизирует инфраструктуру направлений Львов - Здолбунов - Шепетовка - Коростень - Киев, Киев - Полтава - Харьков, Киев - Полтава - Красноград - Лозовая — Донецк. Большая часть работ уже закончена. Часть еще предстоит сделать. Например, электрифицировать участки Полтава-Кременук и Полтава – Красноград – Лозовая, модернизировать контактную сеть, линии передач, построить новые тяговые подстанции и проч. Когда все эти объекты будут сданы, по подсчетам специалистов УЗ, из Киева до Львова и Харькова можно будет домчаться за 5 часов (на 1,5 часа быстрее), а до Донецка за 6 часов (быстрее на 4 часа!).

Кроме корейских поездов, болельщиков будут перевозить чешские двухэтажные поезда Skoda — два таких поезда будут поставлены на Южную железную дорогу в марте - апреле 2012 года. Как пояснил начальник ЮЖД Виктор Остапчук, особенностью этих поездов является то, что они могут курсировать на участках с разными типами электропитания. Решается вопрос и о задействовании двух межрегиональных локомотивных поездов производства Крюковского вагоностроительного завода, которые сейчас достраивает это предприятие.

Впрочем, все будет зависеть от количества пассажиров. Отметим, что на днях вице-премьер-министр Борис Колесников отметил, что ожидается более миллиона болельщиков. Однако пока что сложно сказать, сколько болельщиков посетит Украину. К примеру, если после жеребьевки из участия в чемпионате выпадут Россия и Беларусь, то и болельщиков, скорее всего, приедет меньше. Но если их окажется больше ожидаемого, «Укрзализныця» сможет изыскать резервы. Например, подключить уже курсирующие рельсовые автобусы производства, которые тоже могут развивать скорость до 160 км/ч.

К слову, автолюбители будут иметь возможность перевезти свои «колеса» в автомобилевозах. По словам Лобойко, этих вагонов в Украине достаточно. А если кого-то заинтересует VIP-перевозка — железка может предоставить вагоны-салоны.

Впрочем, болельщики могут сэкономить и отдать предпочтение, к примеру, не скоростным «корейцам», курсирующим в дневное время, а хорошо знакомым ночным поездам со спальными местами. Ведь в «Хюндае» будут места только сидячие (хоть и с персональным столиком, WiFi, двумя классами обслуживания и стюардами вместо проводников). Кроме того, за скорость надо платить больше.

По словам заместителя гендиректора УЗ Лобойко, работа над новым графиком движения поездов на 2012-2013, с учетом включения скоростных поездов Hyundai, уже начата. Этот вопрос лично курируется генеральным директором ведомства Владимиром Козаком.

Приличная визитная карточка

Конечно же, к Евро железная дорога готовит не только поезда и рельсы. Ее главная визитная карточка – вокзалы. По мнению Л.Лобойко, в городах, принимающих чемпионат, это современные терминалы на европейском уровне. Сейчас заканчивается реконструкция Донецького вокзального комплекса, ищут инвестора для Дарницкого вокзала. В Донецке вместо старого здания построен современный пригородный терминал, работы по транзитному в самом разгаре. Обустраиваются платформы, строятся конкорсы (распределительные залы для пассажиров), и проч.

На глазах растут и современные терминалы на промежуточных станциях. На львовском направлении уже построен современный пассажирский терминал на ст. Фастов, закончена первая очередь реконструкции вокзала ст. Казатин. В частности, были капитально отремонтированы зал ожидания, кассы, полностью обновлен фасад здания со стороны Привокзальной площади, реконструированы платформы. Кстати сказать, многие здания вокзалов являются памятниками архитектуры, так что средств в них приходится «вливать» прилично. Например, только в Казатинский вокзал, которому в прошлом году исполнилось 120 лет, придется вложить до 10 млн. грн.

Как отмечает Л.Лобойко, на вокзалах важно изменить визуальную информацию, чтобы иностранцы без посторонней помощи могли разобраться, как добраться в нужное место. Кроме того, более 2270 проводника и работника вокзалов уже прошли курсы по изучению иностранных языков. Им в помощь издано более 5000 словарей-разговорников. А на Южном вокзале в Харькове дополнительно открылся информационный пункт, в котором с иностранцами будут общаться с помощью электронного переводчика.

Кроме того, на страничке УЗ в Интернете к Евро будет создан специальный раздел (с переводом на английский) - чтобы иностранные туристы могли без проблем купить электронные билеты. Кстати, начиная с сентября, их предполагается продавать уже не за 45 дней, а за 90 до даты выезда.

Кира Матвеева (УНИАН)