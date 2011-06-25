Гендиректор “Укрзализныци” Козак награжден орденом Украины «За заслуги» II степени

Указом Президента Украины № 708/2011 «О награждении государственными наградами Украины» генеральный директор "Укрзализныци" Владимир Козак награжден орденом «За заслуги» II степени. Об этом УНИАН сообщает пресс-центр ведомства. Согласно документу, В.КОЗАК награжден за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 15-й годовщины Конституции Украины.

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