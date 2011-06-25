Планируется строительство трех «перехватывающих» паркингов на въезде в Киев

Киев планирует строительство трех «перехватывающих» паркингов на въезде в город.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, посвященного развитию туризма в столице.

«Мы не можем запретить это делать (запретить въезд транспорта в центр Киева - УНИАН), но создать условия для того, чтобы это произошло, мы можем. Поэтому в наших планах по развитию Киева, связанных с разработкой нового генерального плана, предусматривается, что на въездах в город у нас будут построены «перехватывающие» паркинги, где одновременно будут созданы крупные центры, где человек, который въезжает, может получить услуги общественного питания, магазины, отдых и т.д. То есть большинство он может получить именно на въезде в город. Или оставить свое авто и поехать общественным транспортом, например, метрополитеном. Такая концепция у нас разработана, и мы сейчас ищем партнеров для реализации таких проектов», - сказал председатель КГГА.

А.ПОПОВ уточнил, что три таких паркинга планируется построить на въезде в город с Борисполя, с запада и с юга (с Одесского направления).