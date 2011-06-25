Абонентская база мобильных операторов в мае выросла на 0,6%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине в мае 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 303 тыс. пользователей, или на 0,6%, и составила более 51,62 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец мая 2011 года по сравнению с показателем предыдущего месяца увеличился на 0,7 п.п. - до 112,9%.

По итогам мая 2011 года у всех операторов, кроме «Укртелекома», зафиксирован рост абонентской базы.

Лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении по итогам мая стал «Киевстар», увеличивший число мобильных клиентов на 105 тысяч, или на 0,4%, у «МТС Украина» рост составил 100 тыс. (0,5%), у «Астелита» – 70 тыс. (1,1%).

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам мая 2011 года насчитывалось почти 24,6 млн. абонентов, или 48% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов в мае 2011 года составило около 18,5 млн., доля рынка – почти 36%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - почти 6,3 млн. клиентов (12%).

У «Укртелекома» на конец мая 2011 года насчитывалось 670 тыс. абонентов и абонбаза уменьщилась на 4 тыс. чел. по сравнению с предыдущим месяцем. У оператора «Телесистемы Украины» по итогам мая насчитывалось 670 тыс. абонентов (рост на 10 тыс. абонентов), компания «Интертелеком» увеличила абонбазу на 20 тыс. абонентов – до 599 тыс., абонбаза ITC выросла на 1,5 тыс. абонентов и составила 357 тыс. абонентов.