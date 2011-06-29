Житомиру на ремонт дорог из госбюджета выделено 11 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что деньги пойдут, в частности, на ремонт дорог, заездов в микрорайоны.

Для точного определения первоочередных объектов ремонта власти Житомира вместе с руководством КП «Управление автомобильных дорог» совершили объезд улиц областного центра.

При Житомирском горсовете уже создана комиссия, которая работает над вопросом ремонта дорог.

Рассматриваются предложения и жалобы жителей города, некоторые из них не выполнялись более 3 лет. Эти предложения включены в план первоочередных работ.

Кроме дорог, в областном центре в ремонте нуждаются также подъезды в микрорайоны, дворы, придомовые территории, на что средства из госбюджета не предусмотрены. Поэтому работы будут проводиться за счет местного бюджета.

В связи с изменениями в законодательстве в 2011 году, полгода Житомир не имел никаких поступлений из госбюджета на ремонт и содержание дорог.