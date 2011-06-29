АвтоКрАЗ в 2011 году планирует поставить в Азербайджан 10 автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году планирует поставить в Азербайджан 10 автомобилей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во время проведения «АвтоКрАЗшоу» в Кременчуге заявил директор торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай ЛЯПУН.

По его словам, первые четыре автомобиля КрАЗ 7140 Н.6, предназначенные для установки на них спецнефтегазоборудования, будут отправлены заказчику уже в августе.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1002 шт. и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1063 шт.