ГП «Антонов» сформировало пакет заказов на Ан-158 в размере 20 единиц и опцион – 70

ГП «Антонов» сформировало пакет твердых заказов на самолеты Ан-158 в размере 20 единиц и опцион – 70.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«По Ан-158 мы подписали второй твердый контракт с российской лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) на международном авиакосмическом салоне «Ле Бурже-2011» на 10 самолетов. То есть у нас сейчас уже твердых заказов – на 20 самолетов Ан-158 и опционы на 70 машин», - сказал О.БОГДАНОВ.

По его словам, переговоры с авиакомпаниями ведутся и есть все основания рассчитывать, что в ближайшее время будут подписаны новые контракты.

О.БОГДАНОВ подчеркнул, что сейчас главной задачей стоит организация серийного производства.

«Заказы есть и надо как можно быстрее организовать серийное производство и выйти на производство 24 самолетов в год», - сказал он. По его словам, только такой объем обеспечит безубыточное, рентабельное производство.

«Мы планируем к 2013-2014 году выйти на такое количество», - сказал он.

В тоже время, О.БОГДАНОВ сообщил, что в этом году будет выпущен только один серийный самолет.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля ГП «Антонов» завершило комплекс работ по сертификации регионального пассажирского самолета нового поколения Ан-158.

Напомним, Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличение количества пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м пассажирская кабина, увеличение объема багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствование конструкции крыла, на 9% уменьшен расход топлива и на 12% - прямые эксплуатационные расходы.

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).