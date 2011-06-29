«Антонов» рассчитывает в течение 2 лет получать прибыль от реализации Ан-148

ГП «Антонов» рассчитывает в течение 2 лет начать получать прибыль от реализации проекта Ан-148.

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«В целом мы рассчитываем произвести 200 самолетов этой серии, и такая партия позволяет получить значительную прибыль. Прибыльное производство начинается где-то с четвертого года серийного производства», - сказал О.БОГДАНОВ.

По его словам, можно рассчитывать, что еще через два года вложенные инвестиции в проект будут возвращаться.

«Авиационная промышленность не дает выигрыш немедленно. Здесь инвестиции возвращаются с третьего-четвертого года, бывает иногда и позже», - сказал О.БОГДАНОВ

Также он напомнил, что большую часть заказов по Ан-148 выполняет Воронежский завод, а Ан-158 выполняет «Антонов».

Он отметил, что СП «ОАК – Антонов» начало работу и созданы рабочие группы по всем совместным проектам – Ан-124 «Руслан», Ан-148/158, Ан-70.

По его словам, задача рабочих групп - расписать программы совместных работ по проектам.

«Когда идет строительство, вопросов очень много. Это также связано с тем, что каждый заказчик предъявляет к своим самолетом какие-то особые требования. От нас как разработчиков требуется выпуск соответствующей документации, сертификации», - сказал он.

В тоже время, он считает некорректными высказывания президента «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Михаила ПОГОСЯНА относительно того, что самолет Sukhoi Superjet 100 имеет большие рыночные перспективы, чем украинско-российский Ан-148.

«Я бы не хотел комментировать то, что говорил Михаил Асланович (ПОГОСЯН - УНИАН) по «Сухому Суперджет». Уже сейчас наших самолетов Ан-148 эксплуатируется в авиакомпаниях 10 единиц, а у них летает только один самолет в Армении», - подчеркнул он.

О.БОГДАНОВ отметил, что самолеты Ан-148 летают регулярно и имеют налет более 240 часов в месяц, а некоторые единиц – 280 часов в месяц.

Также он подчеркнул, что заказов «более, чем достаточно».

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.

В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).