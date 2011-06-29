ГП «Антонов» в 2012 году планирует закончить модернизацию и испытания Ан-70

ГП «Антонов» в 2012 году планирует закончить модернизацию и испытания военно-транспортного самолета Ан-70.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ.

«По самолету Ан-70 ведется интенсивная работа по модернизации оборудования, и готовимся к завершению летных испытаний с модернизированным оборудованием. Работы ведутся с российскими предприятиями», - сказал О.БОГДАНОВ.

Он сообщил, что сейчас также очень интенсивно ведутся прочностные испытания и возможно эти работы будут еще ускорены.

«Наш план такой – все работы должны быть завершены в следующем году. Мы получим модернизированный Ан-70, готовый к серийному производству», - добавил он.

О.БОГДАНОВ сообщил, что уже строятся 2 самолета Ан-70 из пяти заказанных Министерством обороны Украины.

По его словам, также к концу 2012 года первая серийная машина для Минобороны Украины может быть передана заказчику.

О.БОГДАНОВ также отметил, что финансирование проекта со стороны России идет в объеме, о котором было договорено.

«Россия финансирует проект на 100%, как было договорено, а с украинской стороны мы ожидаем, что финансирование будет обеспечено», - сказал он.

О.БОГДАНОВ отметил, что различные руководители РФ называют разные цифры относительно потребности РФ в Ан-70. По его словам, сейчас речь идет о 60 самолетах, хотя первоначально заказ был около 160 единиц.

Он также отметил, что производство будет развернуто как в Украине, так и России.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным договорам России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 гг. Уже с 2000 года Россия выражала сомнение в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако потом появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовления самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для завершения летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджете России на эти цели предусмотрено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.