ДЖД за январь-май разными видами ремонта оздоровила 134,2 км пути

Донецкая железная дорога за 5 месяцев этого года разными видами ремонта оздоровила 134,2 км пути.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, в том числе проведена модернизация 33,2 км, капитальный ремонт - 41,6 км, средний - 48,6 км и комплексно-оздоровительный - 10,8 км путей.

Кроме того, заменено на новые 40 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях - 37 комплектов.

На летний период запланировано отремонтировать свыше 123,2 км пути и заменить около 40 комплектов стрелочных переводов. Масштабные работы в текущем году пройдут на участке Лозовая-Славянск-Константиновка-Ясиноватая-Донецк, где планируется внедрить ускоренное движение пассажирских поездов к Евро-2012. Это направление входит в транспортный коридор ускоренного движения Львов-Киев-Харьков-Донецк.

Ремонт пути осуществляется согласно программе развития транспортных коридоров и скоростного движения в Украине. Оздоровление железнодорожного пути позволит не только улучшить эстетический вид пути, но и повысить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении. К тому же, это позволит повысить безопасность движения, плавность хода поездов.

Современная технология предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительных машин и ремонт водоотводных сооружений. На всех участках, где проводятся ремонтные работы, установлена максимально допустимая скорость движения поездов.