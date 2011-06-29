СК «Галицька» застраховала по ОСАГО автопарк ЛЖД

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» подписало договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в количестве 1527 ед. со страховой компанией «Галицька» (Львов).

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор подписан 23 июня. Сумма договора составила 468,45 тыс. грн.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7-ми областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.